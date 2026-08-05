Lüleburgaz\'da Yangın Paniği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Metrelerce yükselen alevler ve gökyüzünü kaplayan yoğun duman paniğe neden olurken, yerleşim alanlarına sıçrayan yangında bir bağ evi de yandı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Edirne Bayırı mevkiindeki anız ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki yapılara da zarar veren yangında bir bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili ekipler sevk edildi. Yangında metrelerce yükselen alevler çevreden de görülürken, yoğun duman geniş bir alana yayıldı.

Yerleşim alanları ve tesisler risk altında

Karayolu istikametine doğru ilerleyen alevler çevredeki yerleşim alanları ile akaryakıt istasyonları için de risk oluşturuyor. Ekipler, alevlerin bu alanlara sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.