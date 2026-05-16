Lüleburgaz\'da Yaya Motosikletin Çarpması Sonucu Yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi İstasyon Caddesi Şeytan Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya, otobüsün yol verdiği sırada seyir halindeki motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ