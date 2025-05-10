Lunaparkta Korkunç Anlar: Anne ve Kızına Demir Parçası Düştü - Son Dakika
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Lunaparkta Korkunç Anlar: Anne ve Kızına Demir Parçası Düştü

Lunaparkta Korkunç Anlar: Anne ve Kızına Demir Parçası Düştü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir lunaparkta çarpışan arabalar sırasında kopan bir demir parçası, anne ve kızına büyük bir korku yaşattı. Olay sonrası anne Altunkaya, lunapark hakkındaki şikayetinin sadece bir uyarıyla geçiştirildiğini belirtti.

10.05.2025 09:41  Güncelleme: 09:44
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kurulu bulunan Lunapark içerisindeki çarpışan arabalara binen anne ile kızı büyük bir şok yaşadı. Çarpışan arabanın elektrik tellerine bağlantı noktasından kopan demir parçası az kalsın faciaya neden oluyordu. O anlar cep telefonuna an be an yansıdı.

Yeni mahalle fuar alanındaki Lunapark'a kızı ile birlikte gezmeye giden Bahanur Altunkaya, kızının çarpışan otolara binmek istemesi üzerine jeton satın alarak çarpışan otoya bindi. Çarpışan arabaya kızıyla birlikte binerken bir anda yukarı kısmından kopan demir parçası kızının yüzünü sıyırarak çarpışan arabada önlerine düştü. Yaşadığı o anları anlatan Bahanur Altunkaya, halen olayın şokunu yaşadıklarını belirtti. Olayla ilgili şikayette bulunduklarını ancak sadece ikazla geçiştirildiğini kaydeden anne Altunkaya "Lunaparkla ilgili çok haberler duyuyoruz. İnsan kendi başına gelmeden belki öyle değildir belki farklı bir şeydir diye düşünebiliyor. Ben kendi yaşadığımı biliyorum. Beş dakika öncesinde çocuğumu trene bindirmiştim trende tek kızım vardı. Tekerlekler raylara çarptıkça sürtünmeyle kıvılcım atıyor, döndükçe kıvılcım atıyor. Bunlar normal mi söylediğimde normal olduğunu söylediler. Ben de kendilerine treni durdurmalarını çocuğumu indireceğimi söyledim. Onlarda tamam deyip durdular. Daha çocuğum çarpışan arabalara binelim dedi. Orada bir araca bindik. Kızım çok küçük 5,5 yaşında. Kolumun altına almıştım sakince gidiyorduk. Bir anda gürültülü bir ses, ne olduğunu anlamadım. Arabayı durdurmaya çalışıyorum araba durmuyor. Bari dedim köşeye çarpayım da araba kendiliğinden dursun (Bu ses neydi, başımıza ne düştü) diye. Zaten o sırada görevli de fark etmiş koşa koşa araçları durdurmaya gitmiş. Sonra durdum demir parçasını gördüm, o anlık bir şok yaşadım. Direkt telefonu aldım fotoğrafını çekmek için. Görevli koşarak geldi demir parçasını elimden almaya çalıştı. Ben de kendisine 'Bu çocuğumun kafasının önünden düştü' deyince görevli bana 'Bu senin hatan. Ben sizi izliyordum sürekli döndürüyorsun bunu böyle döndürürsen düşer tabi' diye söyledi. Ben de kendisine 'Çarpışan arabadayız bunun amacı ne? zaten Herkes bunu sürer birbirine çarpar bunun eğlencesi burada' dedim. Kaldı ki ben hiç birini yapmıyorum bu videolarda da görülüyor. Kızım çok küçük yanımda olduğu için zaten çok sakince gidiyorum onu eğlendirmek amacıyla. Daha sonra videoyu izlediğimde fark ediyorum ki benlik hiçbir şey yok. Önümüzdeki aracın bize çarptıktan sonra bağlantıyı sağlayan kısmı tellere takılıyor sallanarak çocuğumun yüzünün önünden düşüyor. Biraz daha kalıplı çocuk olsaydı kaçma alanı hiç yoktu. Çok küçük çocuk olduğu için irkilmeyle kendini koruyabildi. Biraz daha kalıplı çocuk olsaydı hiç şansı yoktu, milimle sıyırdı" dedi.

Olayla ilgili şikayette bulunduklarını ancak lunaparkın sadece uyarıldığını ifade eden anne Alutnkaya, "Şikayette bulundum, belediyeyi aradım, durumu anlattım. 'Şikayet oluşturduk' dediler. Daha sonra mesajla geri dönüş aldım ilgili kuruluşlara uyarılarda, ikazlarda bulunulmuş. Benim çocuğumun kafasına gelse yüzü kafası dağılsa sadece ikazla geçiştirebilecek miydiniz?" diye konuştu.

Annesi ile o anları yaşayan Ela Altunkaya da çok korktuğunu belirterek "Çok korktum bir daha çarpışan otoya binmem" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lunaparkta Korkunç Anlar: Anne ve Kızına Demir Parçası Düştü - Son Dakika

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