Lunaparkta Trajik Kaza: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Amasya'da lunaparkta çalışan 20 yaşındaki gencin ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Lunapark alanının ise mühürlendiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşamı Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı'ya (20) hareket halindeki ranger isimli eğlence aracının kabini çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kırıkçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. gencin cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında lunaparkı işleten şirketin sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA