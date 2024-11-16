Maden İşçisinde Trajik Kaza

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki bir madende başına demir direk çarpan işçi hayatını kaybetti.

Mihalıççık ilçesi Koyunağılı Mahallesi'ndeki maden işletmesinde üretim panosundaki demir direğin çarptığı Tayfun Akman (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akman, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Akman'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Zaimoğlu Mahallesi'ne gönderildi. Tayfun Akman'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR