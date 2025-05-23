Magnolya Tatlısı İşçileri Zehirledi

OSB'de 225 işçinin zehirlenme nedeni 'magnolya tatlısı' çıktı

SAMSUN - Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçinin zehirlenme nedeni belli oldu. Yapılan laboratuvar analizlerine göre, işçilerin öğle yemeğinde yedikleri magnolya tatlısından zehirlendikleri tespit edildi.

Olay, 8 Mayıs Perşembe günü meydana geldi. Fabrikalarda öğle yemeği sonrasında mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan toplam 225 işçi hastanelere başvurdu. Tedavileri tamamlanan işçiler taburcu edildi.

Olay sonrası Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, öğle yemeğinde sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemelerde, "zehirlenmeye magnolya tatlısının neden olduğu" belirlendi.

Yemek şirketine idari para cezası uygulanırken, zehirlenen işçilerin de firmadan şikayetçi oldukları öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.