Mahalleli MOTAŞ'ın hatlarını çapa motoru ile kesti

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Malatya'da MOTAŞ'ın hatlarını iptal ettiği mahalleli çapa motoru ile yol kesti

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde güzergah hatlarının iptal edildiğini iddia eden mahalleli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne ait sefer yapan araçlarının yolunu çapa motoru ile keserek araçların geçişine izin vermedi.

Olay, 14.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski belediye hizmet binası mevkiinde bir araya gelen yaklaşık 30 kişiden oluşan bir grup bir ay önce iptal edildiğini ileri sürdükleri merkez hatlarını geri istediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne ait bölgede sefer yapan otobüslerin yolunu çapa motoru ile keserek araçların geçişine izin vermedi.

Araç sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahalle sakinlerinin yolu trafiğe açması için görüşmelerde bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren olay polis ekiplerinin araya girmesiyle sonlanırken, mahalle sakinleri sorunun çözülmesi durumunda benzer eylemlerinin süreceğini söyledi.