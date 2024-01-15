Mahalleliyi sokağa döken yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahşap askı atölyesinde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konuralp Mahallesi 2060 Sokak'ta bulunan H.E.'ye ait ahşap askı atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Bitişiğindeki evin çatısına da sıçrayan yangın mahallede yoğun dumana sebep olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken 3 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın neticesinde atölye ve bitişiğindeki evde maddi hasar meydana gelirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.