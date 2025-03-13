Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay hayatımın en acı dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay hayatımın en acı dönemi

Mahsun Kırmızıgül\'ü yıkan ölüm: Son dört ay hayatımın en acı dönemi

Annesinin ve usta sanatçı Edip Akbayram'ın ölümünün ardından zor günler geçiren ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül, yakın dostu Serşat Erbilgin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaşan Kırmızıgül, "Son 4 ay hayatımın en zor ve acı dolu dönemleri" ifadelerini kullandı.

13.03.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir geçtiğimiz aylarda evinde hayatını kaybetmişti. Bezencir'in Alzheimer? hastası olduğu ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu ortaya çıkmıştı. Annesinin vefatıyla yıkılan şarkıcı bu kez ise yakın arkadaşının vefatıyla sarsıldı.

EDİP AKBAYRAM'IN ÖLÜMÜ DE SARSMIŞTI

Annesinin ölümünün ardından zor günler geçiren ünlü türkücü, 2 Mart'ta yaşamını yitiren usta sanatçı Edip Akbayram'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

ACI HABERİ DUYURDU

4 ay içinde peş peşe ölüm haberleri alan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın arkadaşını kaybettiğini duyurdu. Kırmızıgül, Instagram hesabından kaybettiği arkadaşını ve geçtiğimiz yıl vefat eden Metin Uca'nın yer aldığı bir kareyi yayınladı.

"SON 4 AY HAYATIMIN EN ACI DÖNEMLERİ"

Kırmızıgül, paylaşımına ise şu notu düştü:

"Son dört ay hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin'in vefat haberini aldım. Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumuzdu. Şimdi Metin ağabey ile yeniden buluştular. Onları güzel anıları hep bizimle yaşayacak."

Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay hayatımın en acı dönemi

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay hayatımın en acı dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İpotekli konut satışlarında bir yılda yüzde 127 artış yaşandı İpotekli konut satışlarında bir yılda yüzde 127 artış yaşandı
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 5 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 5 ilimiz
MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz’e bir şok daha Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz'e bir şok daha
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Japonya’da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına “dostluk“ yanıtı Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak
Bingöl’de Şaşırtan Zincirleme Kaza Bingöl'de Şaşırtan Zincirleme Kaza

12:03 TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 5 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 5 ilimiz
12:02 MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
17:30 Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
17:25 Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
17:03 CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
16:37 Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
16:19 Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
16:10 Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 12:22:36. #7.12#
SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay hayatımın en acı dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.