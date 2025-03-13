Mahsun Kırmızıgül\'ü yıkan ölüm: Son dört ay hayatımın en acı dönemi

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir geçtiğimiz aylarda evinde hayatını kaybetmişti. Bezencir'in Alzheimer? hastası olduğu ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu ortaya çıkmıştı. Annesinin vefatıyla yıkılan şarkıcı bu kez ise yakın arkadaşının vefatıyla sarsıldı.

EDİP AKBAYRAM'IN ÖLÜMÜ DE SARSMIŞTI

Annesinin ölümünün ardından zor günler geçiren ünlü türkücü, 2 Mart'ta yaşamını yitiren usta sanatçı Edip Akbayram'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

ACI HABERİ DUYURDU

4 ay içinde peş peşe ölüm haberleri alan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın arkadaşını kaybettiğini duyurdu. Kırmızıgül, Instagram hesabından kaybettiği arkadaşını ve geçtiğimiz yıl vefat eden Metin Uca'nın yer aldığı bir kareyi yayınladı.

"SON 4 AY HAYATIMIN EN ACI DÖNEMLERİ"

Kırmızıgül, paylaşımına ise şu notu düştü:

"Son dört ay hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin'in vefat haberini aldım. Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumuzdu. Şimdi Metin ağabey ile yeniden buluştular. Onları güzel anıları hep bizimle yaşayacak."