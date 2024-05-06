Makas atan araç takla attı, kaza anı cep telefonuna kaydedildi - Son Dakika
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Makas atan araç takla attı, kaza anı cep telefonuna kaydedildi

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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında makas atan bir araç takla attı. Kazayı gören bir kişinin cep telefonuna anbean yansıyan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kaza sonucunda araç içerisinde bulunan kişiler hafif sıyrıklarla atlattı.

06.05.2024 19:02
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Yaptıkları kazayı anbean kaydettiler...Makas atarak seyreden araç takla attı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında makas atarak ilerleyen bir araç takla attı. O anlar ise araç içerisinde bulunan bir kişinin cep telefonuna anbean yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ZR 395 plakalı araç bulvar üzerinde makas atarak ve süratli bir şekilde ilerlediği sırada takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç içerisinde ki şahıslar kazayı gören diğer sürücüler tarafından çıkartıldı. Şahısların ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken kaza anına ait görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kaza öncesi aracın süratli ilerlediği, köprülü kavşağa çıktığı anda ise takla attığı görüldü.

Kaynak: İHA

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