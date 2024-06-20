Malatya Arguvan'da Arpa Tarlasında Yangın: Badem ve Fıstık Ağaçları Zarar Gördü

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde arpa tarlasında yangın çıktı. Çevre bahçelere sıçrayan yangın badem ve fıstık ağaçlarına zarar verdi.

Olay, Arguvan ilçesine bağlı Yamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Şerikan mezrası mevkiindeki arpa ekili bir tarlada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın sıçradığı V.K. ile A.R.K.'nın bahçelerindeki badem ve fıstık ağaçları ile sulama da kullanılan yaklaşık 400 metre hortuma zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA