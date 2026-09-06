Malatya Battalgazi'de jandarma operasyonunda 1 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 80 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 80 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya Battalgazi'de jandarma operasyonunda 1 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?