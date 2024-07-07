Malatya'da 1,5 Metre Uzunluğundaki Yılan Paniğe Neden Oldu

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Malatya'da bir evin bahçesinde görülen yaklaşık 1,5 uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçay Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bahçede bulunan su borusu içerisine giren yılan, olay yerine intikal eden ekiplerin yaptığı çalışma sonrası bulunduğu yerden alınarak doğaya bırakıldı. - MALATYA