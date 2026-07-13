Malatya'da 116 Sanıklı Suç Davasında Duruşma Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da 116 Sanıklı Suç Davasında Duruşma Başladı

Malatya\'da 116 Sanıklı Suç Davasında Duruşma Başladı
13.07.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'daki büyük organize suç davasında 4'üncü duruşma başladı, 39 tutuklu sanık var.

Malatya'da 116 sanıklı organize suç davasında 4'üncü duruşma başladı.

Malatya'da, kamuoyunda kentin en kapsamlı organize suç operasyonlarından biri olarak değerlendirilen soruşturma kapsamında açılan 116 sanıklı davanın 4'üncü duruşması başladı. Dava, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince güvenlik tedbirleri nedeniyle Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görülüyor. Mahkeme heyeti, bir önceki celsede dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yargılamayı Temmuz ayına ertelemişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, elebaşılığını S.A.'nın yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik 116 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların kent genelinde cebir, şiddet ve baskı kullanarak örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülürken, dosyada 14 müşteki-şüpheli, 5 mağdur-şüpheli, 87 şüpheli ve 10 suça sürüklenen çocuğun bulunduğu belirtildi.

Son tahliyelerle birlikte tutuklu sanık sayısının 39'a düştüğü davanın duruşmalarının 13-15 Temmuz tarihleri arasında sürmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Malatya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 116 Sanıklı Suç Davasında Duruşma Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
09:53
Savaşta bir ilk ABD İran’a karşı yeni silahını sahaya sürdü
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü
09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:47:13. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da 116 Sanıklı Suç Davasında Duruşma Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.