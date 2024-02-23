Malatya'da 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Malatya\'da 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Malatya'da polis tarafından yapılan uygulamada 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta yapılan aramada kaçak sigaraları buldu. Olayda gözaltına alınan Y.K. isimli şahsa işlem yapıldı.

23.02.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
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Malatya'da, polis tarafından yapılan uygulamada 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan Y.K. isimli şahsa 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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