Malatya\'da 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Malatya'da, polis tarafından yapılan uygulamada 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan Y.K. isimli şahsa 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA