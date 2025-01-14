Malatya'da 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Malatya'da 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu

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Malatya'da bir arazide bulunan cesedin 16 yaşındaki Taha Yiğit Aslan'a ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, gencin ağır hasarlı bir binadan atlayarak intihar ettiği açıklandı.

14.01.2025 13:53
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Malatya'da saat 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yan tarafındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kimliği belirlenen 16 yaşındaki Taha Yiğit Aslan'ın bölgedeki ağır hasarlı binadan atlayarak yaşamına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya\'da 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Veysi Karaman:
    neden yaptın dostum aileni hiç mi düşünmedin Allah rahmet eylesin:( 29 0 Yanıtla
    Oguz null:
    onu bu duruma ailesi sürüklüyor zaten ? 0 0
  • Filozof sn.:
    uyuşturucudur sebeb büyük ihtimal devlet artık bu uyuşturucuya kesinlikle idam getirmelidir.yoksa gençlik mahfoluyor 15 1 Yanıtla
    Oguz null:
    sebeb kötü yetiştirilmesi 0 0
  • Fatih IŞIKLI:
    kendi yapmamıştır birileri oraya çıkarıp atmıştır. k 3 2 Yanıtla
    Bhdr Zcvlkov:
    nereden biliyon sen oradaki inşaat kalasımısın 0 0
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