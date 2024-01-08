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Malatya'da 16 yıldır çalıştığı kuyumcudan 20 milyon TL değerinde altın çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da 16 yıldır çalıştığı kuyumcudan 20 milyon TL değerinde altın çalan zanlı yakalandı

Malatya'da 16 yıldır çalıştığı kuyumcudan piyasaya değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 10 kilogram altın çalan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşletme sahibi, yanında çalışan İ.A.'nın hesaplarda usulsüzlük yaparak altını çaldığını belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlatarak zanlıyı gözaltına aldı.

Malatya\'da 16 yıldır çalıştığı kuyumcudan 20 milyon TL değerinde altın çalan zanlı yakalandı
08.01.2024 - 18:45,
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Malatya'da 16 yıldır çalıştığı kuyumcudan piyasaya değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 10 kilogram altın çalan zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen olayda işletme sahibi, 16 yıldır yanında çalışan İ.A.'nın bir süredir hesaplarda usulsüzlük yaparak yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 9 kilo 800 gram altını çaldığını belirterek, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri İ.A.'yı gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 16 yıldır çalıştığı kuyumcudan 20 milyon TL değerinde altın çalan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 16 yıldır çalıştığı kuyumcudan 20 milyon TL değerinde altın çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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