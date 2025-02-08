Malatya'da 29 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da 29 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Malatya\'da 29 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da bir yolcu otobüsünde 29 bin 250 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

08.02.2025 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yolcu otobüsünde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon olan 29 bin 250 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramalarda, O.A. ve R.E.'ye ait olduğu tespit edilen koli içerisinde piyasa değeri 1 milyon 930 bin TL olan 29 bin 250 adet gümrük kaçağı makaron, 14 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, ele geçirildi.

İki zanlı hakkında 5607 SKM'den işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Makaron, malatya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 29 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:49:42. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 29 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.