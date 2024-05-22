Malatya\'da 3 Milyon TL Değerindeki Demir Çit Çalan Hırsızlar Yakalandı

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Malatya'da bir kamu kurumundan piyasa değeri 3 milyon TL'yi bulan demir çit çalan hırsızlar yakayı ele verdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol Şube Müdürlüğünden konuyla alakalı yapılan yazılı açıklamada, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak mahallesinde bir kamu kurumundan yapılan hırsızlık olayı üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda kamu kurumundan yaklaşık değeri 3 milyon TL olan 900 metre demir çit çalan 2 şüphelinin kimlikleri kısa sürede tespit edilirken Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan malzemenin bir kısmı ele geçirilirken şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - MALATYA