Malatya'da 30 Bin Sahte Bandrollü Makaron ve 9 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 30 Bin Sahte Bandrollü Makaron ve 9 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Malatya\'da 30 Bin Sahte Bandrollü Makaron ve 9 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da yapılan çalışmalar sonucunda, A.U.'nun işyerinde 30 bin adet sahte bandrollü makaron ve Ö.G.'nin üstünde ve eşyalarında 18 adet 0.5 litrelik pet şişeler halinde toplam 9 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi. Olayda her iki şahsa da 5607 SKM'den işlem yapıldı.

27.03.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
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Malatya'da, 30 bin adet sahte bandrollü makaron ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

A.U.'nun işyerinde yapılan aramalarda 30 bin adet sahte bandrollü makaron, Ö.G.'nin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda ise 18 adet 0.5 litrelik pet şişeler halinde toplam 9 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.

Olaylarda her iki şahsa da 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 30 Bin Sahte Bandrollü Makaron ve 9 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 30 Bin Sahte Bandrollü Makaron ve 9 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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