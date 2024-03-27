Malatya\'da 30 Bin Sahte Bandrollü Makaron ve 9 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da, 30 bin adet sahte bandrollü makaron ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
A.U.'nun işyerinde yapılan aramalarda 30 bin adet sahte bandrollü makaron, Ö.G.'nin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda ise 18 adet 0.5 litrelik pet şişeler halinde toplam 9 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.
Olaylarda her iki şahsa da 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan polis ekipleri, bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 107 kişi de yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan bin 305 askere bilgi aktarımı gerçekleştirdi. 'Narko Rehber, Uyuma ve Narvas Uygulaması' projesi ve narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli restorana yönelik silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen 'Mahzen 22' operasyonu ile 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 79 yaşındaki bir sürücü, teravih namazına gitmek için kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu bir şahsın getirdiği uyuşturucuyla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahsın evinde yapılan aramada 38 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, oğlunu motosiklet egzozundan çıkan sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle azarlayan komşusunu tabancayla vurarak öldüren ve bir kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4 ve Susuz ilçesinde ise 2 köy yolu kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Ceset, teşhis için morga kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.
Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Bilecik'te devam eden 'Trafik Dedektifleri' eğitimleri kapsamında özel bir okulda minik öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi. Trafik Şube ekipleri, öğrencilere trafik kuralları, temel davranış şekilleri ve trafikte saygı konularında bilgi verdi. Polis ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlarken sevgi, saygı ve hoşgörünün önemine vurgu yaptı ve trafikte beklemenin önemini vurguladı.
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