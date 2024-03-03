Malatya\'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise deprem nedeniyle ilçede şu anda olumsuz bir durum olmadığını ifade ederek, "Doğanşehirli hemşehrilerimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Öte yandan ilçede depremden etkilenen vatandaşlardan İbrahim Cintemir, çok şiddetli sallandıklarını belirterek, "Bir süredir depremi unutmuştuk. Bu şekilde böyle şiddetli sallanmamıştık. Kendimizi bir anda dışarı atmak durumunda kaldık." dedi.