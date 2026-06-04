Malatya\'da 40 Milyon TL\'lik Makine Gaspı

Malatya'da bir taşeron firmanın yetkilileri, gasp edildiğini iddia ettikleri yaklaşık 40 milyon TL değerindeki iş makinelerini dedektif gibi iz sürerek kentin dışında bulduklarını öne sürdü. Jandarma ekipleri eşliğinde makinelerin bulunduğu alana gelen firma yetkilileri, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde açıklama yapan firma yetkilileri, bir süredir ulaşamadıkları iş makinelerinin yerini güvenlik kamerası kayıtları ve kendi araştırmaları sonucu tespit ettiklerini iddia etti. Firma yetkililerinden Sinan Özsoy, yaklaşık bir yıldır Malatya'da taşeron olarak faaliyet yürüttüklerini belirterek, hak edişlerine karşılık aldıkları kamyonların kendilerine teslim edilmediğini ve iş makinelerine el konulduğunu öne sürdü. Özsoy, "İki aydır mağdur durumdayız. Çeklerimiz yazıldı, piyasaya borçlarımız var. Alacaklarımızı alamıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

"40 milyon TL değerindeki iş makinelerimizi sakladılar"

Firma yetkililerinden Muhammet Emin Özsoy ise hak ediş bedellerinden mahsup edilerek satın aldıkları araçların devirlerinin yapılmadığını iddia ederek, "Yaklaşık 40 milyon TL değerindeki iş makinelerimizi Malatya'nın en ücra noktalarından birine götürüp sakladılar. Şirketimizi iflasın eşiğine getirdiler. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek makinelerimizin izini sürdük ve yerlerini tespit ettik. Jandarma nezaretinde makinelerimizi teslim almaya geldik" ifadelerini kullandı.

Kendilerinden yüksek miktarda senet alındığını da öne süren Özsoy, yaklaşık 1 milyon 270 bin dolar tutarında senet imzalatıldığını, bunun bir kısmını ödemelerine rağmen araçların devirlerinin yapılmadığını iddia etti. İş makinelerinin GPS sistemlerinin söküldüğünü ileri süren firma yetkilileri, ticari faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini belirterek devlet yetkililerinden destek talebinde bulundu. - MALATYA