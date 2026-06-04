Malatya'da 40 Milyon TL'lik Makine Gaspı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da 40 Milyon TL'lik Makine Gaspı

Malatya\'da 40 Milyon TL\'lik Makine Gaspı
04.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşeron firma yetkilileri, gasp edilen makineleri kendi araştırmalarıyla bulduklarını iddia etti.

Malatya'da bir taşeron firmanın yetkilileri, gasp edildiğini iddia ettikleri yaklaşık 40 milyon TL değerindeki iş makinelerini dedektif gibi iz sürerek kentin dışında bulduklarını öne sürdü. Jandarma ekipleri eşliğinde makinelerin bulunduğu alana gelen firma yetkilileri, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde açıklama yapan firma yetkilileri, bir süredir ulaşamadıkları iş makinelerinin yerini güvenlik kamerası kayıtları ve kendi araştırmaları sonucu tespit ettiklerini iddia etti. Firma yetkililerinden Sinan Özsoy, yaklaşık bir yıldır Malatya'da taşeron olarak faaliyet yürüttüklerini belirterek, hak edişlerine karşılık aldıkları kamyonların kendilerine teslim edilmediğini ve iş makinelerine el konulduğunu öne sürdü. Özsoy, "İki aydır mağdur durumdayız. Çeklerimiz yazıldı, piyasaya borçlarımız var. Alacaklarımızı alamıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

"40 milyon TL değerindeki iş makinelerimizi sakladılar"

Firma yetkililerinden Muhammet Emin Özsoy ise hak ediş bedellerinden mahsup edilerek satın aldıkları araçların devirlerinin yapılmadığını iddia ederek, "Yaklaşık 40 milyon TL değerindeki iş makinelerimizi Malatya'nın en ücra noktalarından birine götürüp sakladılar. Şirketimizi iflasın eşiğine getirdiler. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek makinelerimizin izini sürdük ve yerlerini tespit ettik. Jandarma nezaretinde makinelerimizi teslim almaya geldik" ifadelerini kullandı.

Kendilerinden yüksek miktarda senet alındığını da öne süren Özsoy, yaklaşık 1 milyon 270 bin dolar tutarında senet imzalatıldığını, bunun bir kısmını ödemelerine rağmen araçların devirlerinin yapılmadığını iddia etti. İş makinelerinin GPS sistemlerinin söküldüğünü ileri süren firma yetkilileri, ticari faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini belirterek devlet yetkililerinden destek talebinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 40 Milyon TL'lik Makine Gaspı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu

10:24
Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etti
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:34:38. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da 40 Milyon TL'lik Makine Gaspı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.