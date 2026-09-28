Malatya'da 46 bin 189 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da 46 bin 189 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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Malatya\'da 46 bin 189 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 ikamet ve 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı, 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarGüvenlik3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 46 bin 189 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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