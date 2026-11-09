Malatya\'da 7 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Malatya'da 7 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da yasa dışı silah ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir araçta 7 ruhsatsız tabanca bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Malatya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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