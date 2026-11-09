Malatya\'da 7 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Malatya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.