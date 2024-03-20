Malatya'da bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya'da bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Malatya'da depremzede ailelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğunun ekmek almaya giderken cinsel istismara maruz kaldığı, çocuğun yoğun bakımda olduğu" iddiaları üzerine Malatya Valiliğinden kamuoyunu doğru bilgilendirme adına yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, 18 Mart günü Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce-3 konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması üzerine saat 15.49'da müracaat alındığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda çocuğun aynı gün saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunduğu belirtildi. Kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklandığının belirtildiği açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük çocuğun sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir. Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki yürütülen bu soruşturma da herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, minibüs ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın olağan tutukluluk incelemesi yapıldı. Tutukluların ifadeleri SEGBİS ile alındı. Tutukluların her biri için ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada; 2 aracın sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Prf. Muammer Aksoy Caddesi emniyet ekiplerince bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, karıştığı kazadan kaçarken jandarma ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü aracıyla polis otosuna çarptı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Panelvan araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Avcılar'da bir ticari taksi, kendi kendine hareket ederek park halindeki bir otomobile çarptı. İki araç da alev topuna dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, taksi şoförü olayı anlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, şüphelilerin yakalanmamak için 'limon' şifresini kullandığı tespit edildi. Operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?