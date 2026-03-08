Malatya\'da 78 Yaşında Adam Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan 78 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpek Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında yalnız yaşayan İbrahim Akgedik'ten (78) bir süredir haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler yaşlı adamı banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Akgedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü doğal yollarla gerçekleştiği değerlendirilen yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA