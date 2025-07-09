Malatya\'da Ağır Hasarlı Bina Yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesindeki yıkım çalışmalarında hasarlı 7 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Hayal sokak üzerinde bulunan 7 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi. İş makineleri ile yıkım işlemleri gerçekleştirilen bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu. - MALATYA