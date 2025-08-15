Malatya\'da Akıllı Kavşak Uygulamaları Şehir İçi Trafiği Rahatlatıyor

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı kavşak uygulamaları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

Başkan İnce, 6 Şubat depremleri sonrası şehir içi ulaşımında yaşanan zorluklara dikkat çekerek, özellikle çarşı merkezinin rezerv alan ilan edilmesiyle birlikte birçok ana ve ara yolun trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

İnce, bu durumun çevre yolu ve Kışla Caddesi gibi ana arterlerde yoğunluğa sebep olduğunu belirterek," Bu güzergahlarda trafik ışıklarında uzun süre beklemeler yaşanıyor, Bostanbaşı ve Çöşnük kavşaklarında sık sık maddi hasarlı, yaralamalı ve hatta ölümlü kazalar meydana geliyordu" dedi.

Hayata geçirilen akıllı kavşak sistemleriyle bu sorunların büyük ölçüde giderildiğini ifade eden İnce, "Bostanbaşı ve Çöşnük'te hayata geçirilen akıllı kavşaklar, şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlattı. Özellikle ambulans, itfaiye ve kolluk kuvvetleri gibi geçiş üstünlüğü olan araçlar için de bu sistemler ciddi kolaylık sağladı. Herkesin gideceği yön belli olduğu için bu araçlar da trafikte daha rahat ilerleyebiliyor. Ayrıca hem yakıt tasarrufu hem de zaman kazancı sağlanmış oldu" İfadelerini kullandı.

Şehir içi ulaşımın büyük bölümünü sağlayan minibüs, servis ve halk otobüslerinin çoğunlukla çevre yolunu kullandığını kaydeden, İnce yeni sistemin bu araçlar için de büyük kolaylık sağladığını belirtti.

İnce ayrıca, akıllı kavşak sisteminin diğer kritik noktalarda da uygulanması gerektiğini belirterek, "İstasyon Kavşağı ve 49 Kavşağı gibi bölgelerde de bu sistemin uygulanmasını talep ediyoruz. Bu sayede şehir içi trafik daha da rahatlayacaktır. Projede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başta olmak üzere, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Ulaşım Daire Başkanlığı ve ekiplerine esnaf camiamız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA