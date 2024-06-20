Malatya'da anız yangınında 1 ev kullanılamaz hale geldi

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangınında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gündüz saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın bir eve de sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yagın söndürüldü. 600 dönümlük alanda etkili olan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA