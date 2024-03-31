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Malatya'da araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Malatya\'da araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.03.2024 18:49  Güncelleme: 18:51
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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. yönetimindeki 44 ADL 519 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile A.Ç. yaralandı. Yaralılar Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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