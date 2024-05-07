Malatya\'da Asayiş Olayları Azalırken Hırsızlık Olayları Arttı

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Malatya'da, yılın ilk 4 ayında bir önceki yıla göre asayiş olaylarında önemli bir gerileme yaşanırken, hırsızlık olaylarında bu durumun nerede ise yüzde 50 seviyelerine ulaştığı belirtildi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yaklaşık 10 ay önce Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne atanarak görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen programda kentteki genel asayiş durumu ile bilgiler aktaran Müdür Çankal, 6 Şubat depremleri sonrası 11 ili kapsayan deprem bölgelerinde hırsızlık olaylarının çok fazla arttığına dikkat çekerek konunun sadece Malatya ile sınırlı olmadığına vurgu yaptı.

Yılın ilk 4 ayında özellikle hırsızlık ile uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında başarılı çalışmalara imza atıldığına değinerek depremle birlikte yoğunlaşan hırsızlık olaylarında yaklaşık 50'lik bir gerilime yaşandığına vurgu yapan Müdür Çankal sahadaki personel sayılarını ise arttırdıklarını söyledi.

Müdür Çankal, kent merkezinde depremin altyapı ile üst yapıya da önemli ölçekte zarar verdiğini bu durumunda ise özellikte trafikte bir takım sorunların da yaşanmasına neden olduğunu da ifade ederek, şehir merkezinde sürdürülen imar ve ihya çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte trafikte yaşanan sorunlarında ortada kalkacağına inandıklarını belirtti. - MALATYA