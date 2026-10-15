Malatya'da bağımlılıkla mücadelede 84 bin 850 sentetik hap ele geçirildiği bildirildi - Son Dakika
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Malatya'da bağımlılıkla mücadelede 84 bin 850 sentetik hap ele geçirildiği bildirildi

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Malatya\'da bağımlılıkla mücadelede 84 bin 850 sentetik hap ele geçirildiği bildirildi
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Malatya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 3. toplantısını Vali Seddar Yavuz başkanlığında yaptı. Toplantıda 2026 Ağustos ve Eylül'de 84 bin 850 sentetik hap ile 7 kilo 282 gram metamfetamin ele geçirildiği, 9 işletmeye 268 bin 480 TL ceza uygulandığı bildirildi.

Malatya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Ağustos ve Eylül aylarında yürütülen çalışmalar kapsamında 84 bin 850 sentetik hap ile 7 kilo 282 gram metamfetamin ele geçirildiği, tütün denetimlerinde ise 9 işletmeye toplam 268 bin 480 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilik Danişment Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı Ağustos ve Eylül aylarında bağımlılıkla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı. Valilikten toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında söz konusu dönemde 221 önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de 118 yol kontrol devriyesi yapıldı. Çalışmalar kapsamında 23 gram toz esrar, 84 bin 850 sentetik hap ve 7 bin 282,35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Açıklamada, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında il genelinde 19 bin 593 işletmede denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Kapalı alanda sigara içilmesine izin veren 9 işletmeye toplam 268 bin 480 TL idari para cezası uygulandığı, 4207 sayılı Kanun'a aykırılık nedeniyle iki işletme hakkında dördüncü ihlal kapsamında 10 gün süreyle kapatma kararı alındığı kaydedildi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin açıklamada, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde madde bağımlılığı nedeniyle bin 758 kişinin ayakta tedavi gördüğü belirtildi. Hastanede ayrıca 2 kişinin yatarak, 66 kişinin ise ayakta tedavi aldığı ifade edildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi AMATEM biriminde ise 1 kişinin yatarak, 15 kişinin ayakta tedavi gördüğü bildirildi.

Açıklamada, tütün kullanımının azaltılması ve sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek sağlanması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde her çarşamba sigara bırakma polikliniğinin hizmeti verdiği bu kapsamda 33 kişinin polikliniğe başvuruda bulunduğu kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise 68 bin 456 paket sigara, 175 bin adet filtre, bin 488 paket sigara kağıdı ve 22,4 litre kaçak alkollü içkiye el konulduğu bildirildi.

İl Müftülüğü tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, cami cemaatine yönelik hutbe ve sohbetlerin yanı sıra gençlik buluşmaları ve ziyaretlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da bağımlılıkla mücadelede 84 bin 850 sentetik hap ele geçirildiği bildirildi - Son Dakika
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