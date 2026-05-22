Malatya'da Bayram Güvenliği İçin Önlemler
Malatya'da Bayram Güvenliği İçin Önlemler

Malatya\'da Bayram Güvenliği İçin Önlemler
22.05.2026 17:13
Vali Yavuz, Kurban Bayramı'nda 2,292 personel ile güvenlik, sağlık ve trafik tedbirlerini açıkladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde alınan güvenlik, trafik, sağlık ve denetim tedbirlerini açıkladı. Bayram süresince il genelinde toplam 2 bin 292 personelin görev yapacağını belirten Yavuz, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm kurumların koordineli şekilde görev yapacağını söyledi. Bayram süresince şehir giriş ve çıkışları, şehirlerarası yollar, alışveriş merkezleri, mezarlıklar, otogarlar ile kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerin artırıldığını kaydeden Yavuz, trafik güvenliği kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 gün boyunca her 24 saatte 135 ekip ve 499 personelin görev yapacağını ifade etti.

Radar uygulamaları, emniyet kemeri denetimleri ve motosiklet kontrollerinin aralıksız sürdürüleceğini belirten Yavuz, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile güvenlik kameralarının da 24 saat esasına göre aktif olarak kullanılacağını söyledi.Asayiş tedbirleri kapsamında ise günlük 239 ekip, bin 793 personel ve 3 dedektör köpeğinin görev yapacağını aktaran Yavuz, yoğunluk yaşanabilecek bölgelerde yaya ve motorize ekiplerin denetimlerini sürdüreceğini kaydetti.

Bayram süresince sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için gerekli planlamaların yapıldığını ifade eden Yavuz, il genelindeki 37 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 111 personel ile 37 ambulansın görev yapacağını belirtti. İhtiyaç halinde UMKE ekipleri ile yedek ambulansların da hazır bekletileceğini söyledi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de bayram süresince denetimlerini sürdüreceğini belirten Yavuz, il genelinde 49 kurban satış ve 58 kesim alanının belirlendiğini, bu alanlarda 98 veteriner hekim ile 33 resmi görevlinin görev yapacağını belirtti.

Vatandaşların "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden kurbanlık hayvan bilgilerini sorgulayabileceğini kaydeden Yavuz, kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması gerektiğini ifade etti.Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de market ve işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdığını ifade eden Yavuz, yapılan kontrollerde çok sayıda ihlal tespit edildiğini ve firmalara idari para cezaları uygulandığını söyledi.

Elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için ilgili kurumların sahada görev yapacağını kaydeden Yavuz, MASKİ, elektrik dağıtım ve doğal gaz ekiplerinin bayram boyunca teyakkuz halinde olacağını belirtti.Sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Yavuz, "Kurallara uyalım, sevdiklerimize huzurla kavuşalım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:25:04.
