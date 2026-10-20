Malatya'da bıçaklama davasında mahkeme sanık D.K.'nin tahliye talebini reddetti - Son Dakika
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Malatya'da bıçaklama davasında mahkeme sanık D.K.'nin tahliye talebini reddetti

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Malatya\'da bıçaklama davasında mahkeme sanık D.K.\'nin tahliye talebini reddetti
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Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. 40 yaşındaki H.K.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili duruşma 2 Kasım'a ertelenirken sanık hakkında kasten öldürme suçlaması bulunuyor.

Malatya'da 40 yaşındaki H.K.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 2 Kasım tarihine ertelendi.

Olay, 18 Haziran 2025 tarihinde Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Hasanbey Caddesi Nakkaş Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan kavga sırasında 32 yaşındaki D.K., erkek arkadaşı H.K.'yi sağ bacağından tek bıçak darbesiyle yaraladı. H.K., aldığı yara nedeniyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tutuklu sanık D.K. hakkında "kasten öldürme", tutuksuz sanık O.G. hakkında ise "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık D.K., tutuksuz sanık O.G. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, D.K.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Müşteki avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını isterken, mütalaaya karşı ayrıntılı beyanda bulunmak için mahkemeden süre istedi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık D.K. tahliyesini, tutuksuz sanık O.G. ise beraatini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesi konusunda mahkemenin takdirine başvurdu.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve bir sonraki duruşmada dosyada yer alan görüntülerin izlenmesine karar verdi. Tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 2 Kasım tarihine erteledi.

Kaynak: İHA
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