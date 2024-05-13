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Malatya'da bir işyerinde 25 düzensiz göçmen yakalandı

MALATYA - Malatya'da polis tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Mahfuz sokakta bulunan bir işyerinde göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda işyerinde 25 düzensiz göçmen bulunurken, organizatör oldukları değerlendirilen 4 zanlıda gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ile organizatörler yapılan üst aramalarının ardından polis merkezine götürüldü.