Malatya\'da bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Cebrail Duran idaresindeki 44 AGH 450 plakalı motosiklet, Erkenek Mahallesi'nde ara sokaktan karayoluna çıkan Faruk Şahin'in kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yararlandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA