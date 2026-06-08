Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Malatya\'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu
08.06.2026 09:51
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Malatya'da bir takside 28 bin 630 sentetik ecza ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da narkotik ekiplerince bir takside yapılan aramada 28 bin 630 adet sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik yürüttüğü fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler tarafından Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) bir taksi üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde 28 bin 630 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 zanlıya ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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