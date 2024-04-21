Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. Yukarı Örükçü'de R.i.'ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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