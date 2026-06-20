Malatya'da Cinnet: Baba Eşini ve Kızını Öldürdü - Son Dakika
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Malatya'da Cinnet: Baba Eşini ve Kızını Öldürdü

Malatya\'da Cinnet: Baba Eşini ve Kızını Öldürdü
20.06.2026 22:19
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Malatya'da aile içi tartışma sırasında baba, eşini ve bir kızını öldürürken diğer kızı yaraladı.

Malatya'da aile içi tartışma sırasında cinnet getiren baba, eşi ile bir kızını silahla vurarak öldürdü, 1 kızını da yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen N.T., aile içi bir sebepten dolayı eşi F.T. ile kızları B.T. ve B.T.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda anne ile iki kız kardeş yaralanırken, N.T. de olay sırasında yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, anne ile kızı B.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlısı N.T. ile diğer yaralı B.T.'nin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Malatya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Cinnet: Baba Eşini ve Kızını Öldürdü - Son Dakika

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