Okul bahçesine girmek isterken koluna demir saplandı, hastaneye demirle kaldırıldı

Malatya'da top oynamak için okul bahçesine girmeye çalışan çocuk, demir parmaklıklara saplanan koluyla hastanelik oldu. Acılar içinde kurtarılan 13 yaşındaki çocuk, kesilen demirle birlikte ameliyata alındı.

Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde yaşanan olayda, 13 yaşındaki R.E., arkadaşlarıyla birlikte yaz tatilinde kapalı olan Orhan Gazi Ortaokulu'nun bahçesine girip top oynamak istedi. Okulun kapıları kapalı olduğu için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan çocuk, bir anda dengesini kaybedince kolu demir parmaklığa saplandı.

Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası demir parçasını spiral makinesiyle keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Olayı haber alıp gelen anne ise sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Elinde demir parçasıyla sedyeye alınan R.E., ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Acil ameliyata alınan çocuğun kolundaki demir parçası operasyonla çıkarıldı.

Mahalle sakinleri, çocukların oyun oynayacak alan bulamadığını, yaz tatilinde okul bahçelerinin kapalı olmasının da riski artırdığını belirterek, okul bahçelerinin yazın da çocuklara açık olması gerektiğini ifade ettiler. - MALATYA