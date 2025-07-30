Okul bahçesine girmek isterken koluna demir saplandı, hastaneye demirle kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Okul bahçesine girmek isterken koluna demir saplandı, hastaneye demirle kaldırıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Okul bahçesine girmek isterken koluna demir saplandı, hastaneye demirle kaldırıldı
30.07.2025 12:45  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okul bahçesine girmek isterken koluna demir saplandı, hastaneye demirle kaldırıldı
Haber Videosu

Malatya'da, okul bahçesine girmeye çalışan 13 yaşındaki R.E., demir parmaklıklara saplanan koluyla hastanelik oldu. Hastanede operasyon geçiren çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

Malatya'da top oynamak için okul bahçesine girmeye çalışan çocuk, demir parmaklıklara saplanan koluyla hastanelik oldu. Acılar içinde kurtarılan 13 yaşındaki çocuk, kesilen demirle birlikte ameliyata alındı.
Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde yaşanan olayda, 13 yaşındaki R.E., arkadaşlarıyla birlikte yaz tatilinde kapalı olan Orhan Gazi Ortaokulu'nun bahçesine girip top oynamak istedi. Okulun kapıları kapalı olduğu için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan çocuk, bir anda dengesini kaybedince kolu demir parmaklığa saplandı.
Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası demir parçasını spiral makinesiyle keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.
Olayı haber alıp gelen anne ise sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Elinde demir parçasıyla sedyeye alınan R.E., ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Acil ameliyata alınan çocuğun kolundaki demir parçası operasyonla çıkarıldı.
Mahalle sakinleri, çocukların oyun oynayacak alan bulamadığını, yaz tatilinde okul bahçelerinin kapalı olmasının da riski artırdığını belirterek, okul bahçelerinin yazın da çocuklara açık olması gerektiğini ifade ettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Operasyon, Güvenlik, malatya, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okul bahçesine girmek isterken koluna demir saplandı, hastaneye demirle kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Yer: İstanbul Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
Al Nassr, Chelsea’den Joao Felix’i transfer etti Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü

11:40
Görüntü Türkiye’den Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Görüntü Türkiye'den! Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
16:50
DEM Parti itiraz etti, MHP ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ismini değiştirdi
DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi
16:45
New York’taki silahlı saldırıda yeni detaylar Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü
New York'taki silahlı saldırıda yeni detaylar! Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü
16:44
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi!
16:43
Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis cezası
Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis cezası
16:39
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
16:30
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
16:24
Dar gelirliye büyük müjde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
16:22
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
16:15
Almanya’da askeri helikopter düştü Mürettebat kayıp
Almanya'da askeri helikopter düştü! Mürettebat kayıp
16:12
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 13:16:35. #7.12#
SON DAKİKA: Okul bahçesine girmek isterken koluna demir saplandı, hastaneye demirle kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.