Malatya'da DEAŞ sanığı Burtakuçin, Bingöl'deki karakol saldırısı iddiasını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da DEAŞ sanığı Burtakuçin, Bingöl'deki karakol saldırısı iddiasını reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya\'da DEAŞ sanığı Burtakuçin, Bingöl\'deki karakol saldırısı iddiasını reddetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT ve Emniyet'in 26 Aralık 2025'teki operasyonuyla yakalanan DEAŞ sanığı İbrahim Burtakuçin'in Malatya'da yargılanması sürüyor. Tutuklu sanık suçlamaları reddederken iddianamede yılbaşında eylem hazırlığı ve yurt dışına çıkamazsa Bingöl'de karakola saldırı planı öne sürülüyor.

Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında yakalanarak tutuklanan İbrahim Burtakuçin'in yargılanmasına devam ediliyor.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin 26 Aralık 2025'te gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalanan 30 yaşındaki İbrahim Burtakuçin hakkında hazırlanan iddianamede, yılbaşı döneminde eylem hazırlığında bulunduğu ve yurt dışına çıkamaması halinde Bingöl'de bir polis karakoluna saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasına yer verildi. Sanığın dijital materyallerinde örgütsel içeriklerin bulunduğu da belirtildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İbrahim Burtakuçin, mahkemede üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat Teşkilatı3. SayfaGüvenlikMalatyaAralıkBingölGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek Saat sisteminde tarihi değişim Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Maduro’dan mahkemede “işkence“ iddialarına yanıt İşte ilk sözleri Maduro’dan mahkemede "işkence" iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:36
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti
10:29
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:17
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:10:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Malatya'da DEAŞ sanığı Burtakuçin, Bingöl'deki karakol saldırısı iddiasını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei