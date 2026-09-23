Malatya'da emniyet, otogar ve garda öğrenci ve velilere UYUMA ile KADES'i anlattı - Son Dakika
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Malatya'da emniyet, otogar ve garda öğrenci ve velilere UYUMA ile KADES'i anlattı

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Malatya\'da emniyet, otogar ve garda öğrenci ve velilere UYUMA ile KADES\'i anlattı
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Malatya Emniyet Müdürlüğü, 18-22 Eylül 2026'da üniversite için kente gelen öğrenci ve velileri stantlarda bilgilendirdi. UYUMA, KADES, yasa dışı bahis, siber zorbalık, dolandırıcılık anlatıldı; terör ve organize suç örgütlerinin eleman temin yöntemleri anlatılıp broşür dağıtıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler ile velilerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

18-22 Eylül 2026 tarihleri arasında Otogar, Tren Garı ve Havalimanı'nda açılan stantlarda gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenci ve velilere UYUMA, KADES, yasa dışı bahis, siber zorbalık, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca terör ve organize suç örgütlerinin eleman temin yöntemleri konusunda da bilgilendirme yapılırken, çeşitli konularda hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüDolandırıcılık3. SayfaGüvenlikMalatyaGüncelEğitimTerörEylülKADESSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da emniyet, otogar ve garda öğrenci ve velilere UYUMA ile KADES'i anlattı - Son Dakika
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