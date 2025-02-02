Malatya\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'da, çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki TOKİ konutlarında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA