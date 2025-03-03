Malatya\'da Evde Yangın Çıktı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Yesilkaynak Mahallesi'nde müstakil bir evde hurda malzemelerin depolandığı bölümde malzemelerin tutuşması ile yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA