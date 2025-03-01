Malatya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Malatya'da refüje çarpan otomobil devrilip ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrilip ters döndü. Feci kazada 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 01.30 sıralarında Malatya- Elazığ Karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Talha Taş idaresindeki 44 HL 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç devrilip ters dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, İ.Ç. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybeden Talha Taş'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.