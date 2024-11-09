Malatya'da 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kaza kamerada
MALATYA - Malatya'da otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin de yaralandığı feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
12 Eylül Perşembe günü sabaha karşı Malatya- Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında meydana gelen kazada, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki 44 S 5021 plakalı servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 ER 536 plakalı Fiat marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?