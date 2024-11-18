Malatya'da Feci Tır Kazası: 1 Ağır Yaralı

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Tırların çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ağır yaralı

MALATYA - Malatya'da kontrolden çıkan bir tırın bir başka tıra çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralanırken, çarpışma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, akşama doğru Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dilek Mahallesi istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tırın dorsesi savrularak karşı yönde gelen diğer tıra çarptı. Feci kazada araçlar yol kenarında ki bahçelik alanlara savrulurken 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza anının saniye saniye kameralara yansıdığı olayda, araçta sıkışan yaralı Y.T. jandarma, sağlık ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralanın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.