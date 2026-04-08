Malatya'da FETÖ Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da FETÖ Operasyonu: 10 Tutuklama

Malatya\'da FETÖ Operasyonu: 10 Tutuklama
08.04.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheliden 10'u tutuklandı, önemli belgeler ele geçirildi.

Malatya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Malatya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince operasyon düzenlendi. 4 Nisan'da Malatya merkezli olmak üzere İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında sözde "bölge mesulü", "il finans sorumlusu" ve "il eğitim sorumlusunun da bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda örgüt liderine ait kitap ve video kasetler, 33 bin 301 ABD doları, 15 bin 100 euro, 450 riyal, 169 bin 500 TL nakit para, yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da FETÖ Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:20:52. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da FETÖ Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.