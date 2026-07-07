Hayat Sitesi davasında karar çıkmadı, duruşma ertelendi - Son Dakika
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Hayat Sitesi davasında karar çıkmadı, duruşma ertelendi

Hayat Sitesi davasında karar çıkmadı, duruşma ertelendi
07.07.2026 16:56  Güncelleme: 16:58
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6 Şubat depremlerinde yıkılan Hayat Sitesi'nde 16 kişinin hayatını kaybettiği davada mahkeme, eksiklikler nedeniyle duruşmayı 6 Ekim 2026'ya erteledi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hayat Sitesi'nde 16 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin davanın 11. duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 6 Ekim 2026 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi'nin yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin açılan davanın 11. duruşması Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla yargılamayı 6 Ekim 2026 tarihine erteledi.

Öte yandan, bir önceki celsede Cumhuriyet savcısı tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaada; fenni mesuller ile belediyede görevli bazı kamu görevlilerinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Taraf avukatlarının, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını bir sonraki duruşmada mahkemeye sunmaları bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mahkeme, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayat Sitesi davasında karar çıkmadı, duruşma ertelendi - Son Dakika

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