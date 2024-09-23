Malatya\'da Hesap Kavgası Bıçaklı Sataşmaya Dönüştü

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Malatya'da bir esnaf ile müşteri arasında hesap mevzusu nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir işyerinde işletme sahipleri ile müşteriler arasında hesap mevzusu nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.Ü., F.Y., B.B., A.O.E., M.Ü., F.Ü. ve A.Ü. karşılıklı bıçakla birbirlerini yaraladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada da kavgaya devam ederken, polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçağın ele geçirildiği olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan M.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - MALATYA